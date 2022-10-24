أسمنت ينبع: بدء تشغيل خط الإنتاج الخامس بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية

أعلنت شركة أسمنت ينبع عن الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لخط الإنتاج الخامس والبدء في تشغيل الخط اليوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر 2022م.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن آثار أعمال الصيانة الدورية انعكست بشكل إيجابي على كفاءة أداء المصنع ومستوى الاعتمادية بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

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وأكدت الشركة على أن خدمة العملاء والمبيعات لم تتأثر بهذه الصيانة المجدولة نظراً لوجود مخزون استراتيجي كافٍ.

وأضافت أنه لا يوجد تأخير عن التاريخ المعلن عنه سابقاً، ولا يوجد أثر مالي جوهري على نتائج الشركة.

كانت أرباح أسمنت ينبع تراجعت بنسبة 24.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 86.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 115.23 مليون ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.