"البابطين للطاقة" تعلن زيادة رأسمال إحدى شركاتها التابعة في السعودية

قرر الشركاء في شركة البابطين ميتالوجلفا المحدودة "المملوكة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بنسبة 60%"، زيادة رأس مال الشركة بقيمة 3.3 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، أنه تقرر زيادة رأس مال شركة البابطين ميتالوجلفا المحدودة من 18 مليون ريال إلى 21.3 مليون ريال، وذلك عن طريق تخفيض الرصيد الجاري للشركاء حسب نسبة راس المال لكل شريك.

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الجدير بالذكر أن الغرض من زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة التابعة بالإضافة إلى تنمية نشاط الشركة وتطوير أعمالها.

وتابعت:" زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات النظامية".