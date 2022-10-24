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إنتل تعتزم تسريح 20% من موظفيها في نوفمبر المقبل
إنتل خفضت توقعات مبيعاتها لأجهزة الكومبيوتر وأشباه الموصلات بـ15% لعام 2022
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تخطط إنتل إحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لتسريح نحو 20% من موظفيها البالغ عددهم 120 ألف موظف في نوفمبر المقبل.
وتستهدف الشركة تسريح موظفين في أقسام المبيعات والتسويق بشكل رئيسي.
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وسيكون هذا أول تسريح رسمي لشركة إنتل منذ أبريل 2016 ، عندما ألغت الشركة 12 ألف وظيفة ما يعادل 11% من قوتها العاملة يعود سبب التسريح جزئياً إلى تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات.
وكانت إنتل قد عدلت توقعات مبيعاتها لعام 2022 من 79 مليار دولار إلى 67 مليار دولار بانخفاض يزيد عن 15%.
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