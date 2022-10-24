سوق السعودية
تابعة لـ"سليمان الحبيب" توقع عقداً بـ 244 مليون ريال لتنفيذ أعمال بمشروع مستشفى
مع شركة مسح للمقاولات
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أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة على ترسية وتوقيع شركتها التابعة شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية عقد تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال مع شركة مسح للمقاولات (طرف ذو علاقة).
وقالت "سليمان الحبيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة العقد نحو 244.2 مليون ريال مع ضريبة القيمة المضافة.
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وأضافت أن مدة العقد 9 أشهر، ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر مالي على نتائج الشركة عند البدء في تشغيله والمتوقع أن يكون في عام 2024.
وأوضحت أنه سيتم عرض هذا العقد على الجمعية العامة القادمة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
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