خسائر "الصقر للتأمين" تتفاقم 269% إلى 35 مليون ريال بالربع الثاني

أظهرت النتائج المالية لشركة الصقر للتأمين التعاوني ارتفاع صافي خسائرها بنسبة 268.7% في الربع الثاني من 2022 إلى نحو 35.09 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل خسائر نحو 9.52 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "الصقر للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن زيادة الخسائر في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع صافي المطالبات والمنافع المتكبدة الأخرى بـ 54.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع 88% وانخفاض دخل الاستثمار من محفظة عمليات التأمين ومحفظة المساهمين بـ 5.9 مليون ريال بنسبة انخفاض 98%.

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وأضافت أن الارتفاع في صافي المطالبات والمنافع المتكبدة الأخرى وانخفاض الدخل من الاستثمار في محفظتي عمليات التأمين والمساهمين قابله جزئياً الارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 38 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 54% فقط.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر "الصقر للتأمين"، قبل الزكاة، بنسبة 37.35% في الربع الثاني من 2022، مقابل خسائر نحو 25.5 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفعت خسائر "الصقر للتأمين"، قبل الزكاة، بنسبة 22.77% إلى 60.64 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 49.39 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 260.08 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2022، تمثل نسبة 65% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.