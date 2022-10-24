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مبادلة للاستثمار

شراكة استراتيجية بين "KKR" و"مبادلة" لاستثمار مليار دولار

تتيح الاستثمار في فرص الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

دبي - العربية.نت
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أبرمت شركة الاستثمار العالمية KKR وشركة مبادلة شراكة استراتيجية تتيح الاستثمار في فرص الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتهدف هذه الشراكة لتوظيف نحو مليار دولار من الاستثمارات طويلة الأمد، لتوفير حلول ائتمانية مخصصة للشركات والمؤسسات.

ومن المقرر أن تضخ "مبادلة" استثماراتها إلى جانب الصناديق الاستثمارية الحالية لشركة KKR، بما في ذلك صندوق KKR آسيا الذي تم إطلاقه مؤخراً بقيمة 1.1 مليار دولار، والذي يركز على الاستثمارات الائتمانية الخاصة في تلك المنطقة.

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