"كيان" السعودية تتكبد خسائر فصلية بـ812.3 مليون ريال
أرجعتها إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات.. وارتفاع متوسط تكلفة اللقيم
أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مسجلة خسائر قدرها 452.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت أكثر من 1.94 مليار ريال حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام 2021، فيما بلغت خسائر الربع الثالث من العام الحالي 812.3 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 667.45 مليون ريال للربع نفسه من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب تسجيل خسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة.
وأرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى، انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، إضافة الى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم، وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة.
وعزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى، انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع تكلفة المنتجات المباعة، على الرغم من انخفاض متوسط تكلفة اللقيم وارتفاع الكميات المباعة.
وأفادت الشركة، بأن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 16331.5 مليون ريال، مقابل 15974 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
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