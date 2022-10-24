صندوق الاستثمارات يطلب الاستحواذ على 51% من "توال" التابعة لـ"STC"

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "STC"، عن تسلمها عرضاً غير ملزم من صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات "توال"، على أن تحتفظ "STC" بـ 49% من أسهم "توال".

وقالت شركة الاتصالات السعودية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة "توال" (Enterprise Value%100) بمبلغ 21.94 مليار ريال (5.85 مليار دولار) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

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وأضافت أن العرض المقدم لا يمثل أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم والمشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، والموافقات الداخلية للأطراف المعنية وأية شروط أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

وأوضحت "STC"، أن العرض غير الملزم يتوافق مع استراتيجية الشركة والمتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة كشركات البنية التحتية للأبراج والاستفادة من العائد على هذه الأصول في النمو والتوسع وتدوير رأس المال بشكل أمثل يضمن تعزيز قدرة الشركة للاستثمار في مجالات جديدة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين بشكل مستدام.

وقالت الاتصالات السعودية، إنها ستقوم بدراسة وتقييم العرض، وفي حال الوصول إلى اتفاق نهائي وملزم بين الطرفين سيتم رفع توصية للجمعية العامة لترخيص هذا التعامل.

وأضافت أن الصندوق من كبار مساهمي الاتصالات السعودية بنسبة ملكية 64% ويعتبر طرفاً ذا علاقة ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين عن الصندوق وهم الدكتور خالد بن حسين بياري، ويزيد بن عبد الرحمن الحميد، ورانيا بنت محمود نشار، وأردنت راوتينبيرق، وسانجاي كابور.

وأشارت إلى أنه من المتوقع في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة أن يكون الأثر المالي إيجابياً وجوهرياً، وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لـ"STC".