عمومية "تيكوم" تناقش توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم

أفادت مجموعة تيكوم بأن جمعيتها العمومية ستناقش توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (4 فلوس للسهم الواحد) عن العام 2022 وفقا لسياسة توزيع الأرباح المفصح عنها في نشرة الاكتتاب، وذلك خلال اجتماعها المزمع انعقاده يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر المقبل.

وذكرت "تيكوم" في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أن جمعيتها العمومية ستناقش كذلك تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة الخاص بتوزيع الأرباح بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

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وكان سوق دبي استقبل في 5 يوليو الماضي، إدراج أسهم مجموعة "تيكوم"، التابعة لـ"دبي القابضة"، وهو ثاني إدراج بعد إدراج هيئة الكهرباء والمياه في دبي "ديوا".