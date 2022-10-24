مؤسسة: القابضة (إيه.دي.كيو) الإماراتية تدير أصولا بقيمة 157 مليار دولار

نمت الأصول التي تديرها شركة القابضة (إيه.دي.كيو) في أبوظبي، التي صارت الأسبوع الماضي المالك الجديد لشركة الاتحاد للطيران الحكومية، إلى 157 مليار دولار، بحسب تقدير نشرته اليوم الاثنين مؤسسة غلوبال إس.دبليو.إف التي تتبع أداء صناديق الثروة السيادية في العالم.

وبرزت الشركة، وهي أصغر صناديق الثروة السيادية الرئيسية الثلاثة في أبوظبي، كواحدة من أكثر الشركات نشاطا في إبرام الصفقات في المنطقة.

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وتتوقع غلوبال إس.دبليو.إف دمجها في المستقبل مع شركة مبادلة للاستثمار، ثاني أكبر صندوق للثروة في أبوظبي.

وأحجمت القابضة (إيه.دي.كيو) عن التعليق. وقالت غلوبال إس.دبليو.إف إنها قدرت لأول مرة محفظة الشركة بنحو 110 مليارات دولار في مارس/آذار 2021 وإن قيمتها ظلت "مستقرة نسبيا" منذ ذلك الحين.

وأدت التطورات التي حدثت منذ الربع الثالث من العام الحالي إلى ارتفاع أصول الصندوق الخاضعة للإدارة، بما في ذلك الاستحواذ على الاتحاد للطيران الأسبوع الماضي.