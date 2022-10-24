بنوك السعودية
مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي مقومة بالريال
تعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب
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أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرحا عاما.
وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه قام بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب والمتعامل الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.
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وأضاف أنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
وقال مصرف الراجحي إن الإصدار يهدف إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للمصرف حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك.
كان المصرف قد حصل على موافقة هيئة السوق المالية بتسجيل وطرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.
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