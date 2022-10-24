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سوق دبي

"ديوا" تنوي توزيع أرباح خاصة بعد حصولها على ملياري درهم من "إمباور"

ديوا تبدأ توزيع الأرباح النصف سنوية بقيمة 3 مليارات درهم اعتبارا من 26 أكتوبر

دبي - العربية.نت
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كشفت شركة هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" أنها تنوي توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة بعد حصولها على ملياري درهم من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" قبيل الاكتتاب العام لإمباور.

وذكر سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لديوا أن الشركة تسعى للحصول على الموافقات اللازمة لتوزيع الأرباح الخاصة علاوة على توزيع الأرباح المعلنة بقيمة 6.2 مليار درهم سنويا.

وستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بسداد أول دفعة أرباح بقيمة 6.2 فلس للسهم الواحد وبقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم عن النصف الأول من العام الحالي في 26 أكتوبر الحالي.

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