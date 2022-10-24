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"زين تك" توقع اتفاقية الاستحواذ على "بايوس ميدل إيست" مقابل 44.3 مليون دولار
يتوافق هذا الاستحواذ مع استراتيجية الشركة في التوسع في خدمات قطاع الأعمال
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قامت شركة زين تك التابعة لمجموعة زين الكويتية بتوقيع اتفاقية الاستحواذ على شركة بايوس ميدل إيست مزود الخدمات السحابية الخاصة المدارة بقيمة نحو 13.7 مليون دينار (44.3 مليون دولار).
ويتوافق هذا الاستحواذ مع استراتيجية الشركة في التوسع في خدمات قطاع الأعمال وتوسيع قدراتها في الخدمات المدارة المتعددة السحابية.
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ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير إيجابي على العمليات المستقبلية لمجموعة زين.
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