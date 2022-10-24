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الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
جانب من عمليات "سابتكو"
سوق السعودية

"سابتكو" تفوز بمشروع نقل عام في منطقة القصيم بـ 115 مليون ريال

لمدة 5 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، اليوم الاثنين، عن استلامها إشعاراً بترسية مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة مع أمانة منطقة القصيم لمدة 5 سنوات.

وقالت "سابتكو" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد تبلغ 115 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وأضافت أن أثر العقد سيكون إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من النصف الثاني 2023.

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كانت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، قد تسلمت إشعاراً بترسية مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع أمانة محافظة الطائف لمدة خمس سنوات. وبلغت قيمة المشروع 88 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

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