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"موديز" تؤكد قدرة الشركات الخليجية المصنفة لديها على مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة
موديز: أغلب الشركات الخليجية المصنفة تتمتع بتصنيف استثماري مرتفع
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قالت وكالة "موديز" إن الميزانيات القوية للشركات الخليجية المصنفة لدى الوكالة قد تساعدها على امتصاص أثر ارتفاع معدلات الفائدة.
وأوضحت الوكالة في تقرير جديد حول مدى انعكاس الوتيرة المتصاعدة للفوائد على شركات المنطقة، أن هذه الشركات لديها ديون منخفضة جداً أو لديها تدفقات نقدية قوية جداً، خاصة تلك العاملة في قطاعات النفط والغاز أو البتروكيماويات.
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وأشارت "موديز" إلى أن أغلب هذه الشركات تتمتع بتصنيف استثماري مرتفع كما أنها تتلقى دعماً قوياً من الحكومات.
وأكدت الوكالة أن نحو ثلثي ديون الشركات الخليجية المصنفة لديها تم احتسابها على سعر فائدة ثابت أو منخفض نسبياً.
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