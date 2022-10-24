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أسمنت الشرقية
أسمنت الشرقية
سوق السعودية

3 عوامل تهبط بـ أرباح "أسمنت الشرقية" في الربع الثالث 50% لـ19 مليون ريال

91 مليون ريال أرباح الشركة في 9 أشهر بانخفاض 43%

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مسجلة انخفاضا في صافي الأرباح في الربع الثالث بنسبة 50% إلى 19 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح 38 مليون ريال حققتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2021، يعود إلى ارتفاع تكلفة مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية، وكذا انخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 55.81% في الربع الثالث، مقابل أرباح 43 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وأرجعت سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى هبوط قيمة مبيعات الاسمنت، وانخفاض قيمة وكمية مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع، وكذا تراجع الحصة في نتائج شركة زميلة.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022، فقد تراجعت أرباح الشركة بنسبة 42.8% إلى 91 مليون ريال، مقارنة مع 159 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2021.

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