"ألف كابيتال" تستقطب استثمارات بقيمة 125 مليون دولار من "القابضة -ADQ"

استثمرت مجموعة القابضة ADQ الإماراتية نحو 125 مليون دولار في صندوق شركة "ألف كابيتال" أول شركة للاستثمارات خاصة تقودها النساء في الشرق الأوسط.

ويمثل هذا الاستثمار نصف قيمة الاستثمارات المستهدفة ضمن الصندوق.

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وتعتزم "ألف كابيتال" الاستحواذ على حصص كبيرة ونشطة في الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للقطاع الخاص في دول الخليج التي تتمتع بأساسيات قوية وواعدة.

وتحظى ألف كابيتال بكل ما يلزم من خبرات استثمارية وتشغيلية لتسريع نمو الشركات وتوسّعها من خلال دعم تبني أدوات التقنية الحديثة والاستراتيجيات الملائمة لتنمية الإيرادات بشكل سريع مع تحسين العمليات وخفض التكاليف لضمان الاستدامة طويلة الأجل لهذه الشركات.

وقالت هدى اللواتي، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة "ألف كابيتال": "أعتقد أن هذا هو التوقيت الأمثل لهذا النوع من الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانيات النمو الكبيرة والقادرة - مع التجهيز بأدوات رقمنة والتكنولوجية ملائمة – على تحقيق عوائد هائلة إضافة إلى المشاركة في جهود التنويع والتحوّل المستمرين لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي".

من جهته، قال مرتضى حسين، الرئيس التنفيذي للاستثمار - الاستثمارات البديلة والدمج والاستحواذ في "القابضة" ADQ: "بناء شراكة استراتيجية مع صندوق ملكية خاصة في أبوظبي والموجه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق يتماشى مع أهدافنا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات والمنطقة، معاً سنسعى للاستفادة من فرص النمو المتاحة لتعزيز أداء محافظنا الاستثمارية وتمكيننا من تحقيق عوائد مالية مستدامة ومجزية".