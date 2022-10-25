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ثوب الأصيل
ثوب الأصيل
سوق السعودية

أرباح "ثوب الأصيل" ترتفع هامشياً إلى 3.66 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب زيادة مبيعات منتجات ذات ربحية مرتفعة

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة ثوب الأصيل "الأصيل" بنسبة 2.2% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 3.66 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 3.58 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع هامش الربح بسبب زيادة مبيعات منتجات ذات ربحية مرتفعة مقارنة بالربع المماثل من العام السـابق حيث بلغ هامش ربح نسـبة 44% خلال الربع الحالي مقارنة بنسبة 37% خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "الأصيل" بنسبة 85.4% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 25.05 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وتراجع صافي ربح الشركة بنسبة 8.4% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، إلى نحو 47.68 مليون ريال، مقابل 52.04 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.

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