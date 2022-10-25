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شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
سوق السعودية

أرباح "زجاج" ترتفع 6.3% إلى 20.3 مليون ريال في الربع الثالث

نتيجة زيادة أرباح الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المسطح

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 6.28% في الربع الثالث من 2022 إلى نحو 20.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 19.1 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2021.

وقالت "زجاج" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى زيادة أرباح الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المسطح.

وتراجعت أرباح "زجاج" بنسبة 45.28% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بأرباح نحو 37.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفعت أرباح "زجاج" بنسبة 138.3% إلى نحو 92.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 38.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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