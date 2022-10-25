أرباح مصرف الإنماء ترتفع 34% إلى 989 مليون ريال في الربع الثالث
نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 20.5%
ارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 34% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 989 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 738.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الدخل في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 20.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، والدخل من العمليات الأخرى.
وأضاف المصرف، أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 5.3%.
وارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 6.9% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 925.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي ربح مصرف الإنماء بنسبة 31.03% إلى نحو 2.74 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.09 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.
-
جلسة متقلبة في أسواق النفط وسط مخاوف النمو وضغوط المعروضيزن التجار تأثير ارتفاعات أسعار الفائدة التي تهدد النمو الاقتصادي، مقابل تخفيضات الإنتاج المخطط لها من قبل أوبك+ طاقة
-
وزير الطاقة السعودي: صادراتنا النفطية لأوروبا تضاعفت لـ950 ألف برميل يومياً في سبتمبرأكد أن المملكة ستورد خلال الأشهر القادمة النفط إلى كل من يحتاج ذلك طاقة