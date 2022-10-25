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مصرف الإنماء
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بنوك السعودية

أرباح مصرف الإنماء ترتفع 34% إلى 989 مليون ريال في الربع الثالث

نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 20.5%

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 34% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 989 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 738.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الدخل في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 20.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، والدخل من العمليات الأخرى.

وأضاف المصرف، أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 5.3%.

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وارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 6.9% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 925.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي ربح مصرف الإنماء بنسبة 31.03% إلى نحو 2.74 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.09 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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