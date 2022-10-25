أسمنت الجوف تربح 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2022 بزيادة 43.5%

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت الجوف ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 43.5% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 5.94 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 4.14 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2021، ومقابل خسائر نحو 1.73 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وارتفاع الأسعار في شهر سبتمبر 2022.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، انخفض صافي أرباح أسمنت الجوف بنسبة 74% إلى نحو 7.75 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 29.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وأوضحت أسمنت الجوف، أن التزاماتها المتداولة تجاوزت أصولها المتداولة بمبلغ 589.6 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2022، لمعالجة هذا العجز، قامت إدارة المجموعة بتعيين شركة استشارية لإعادة هيكلة قروضها ومن المتوقع إتمام عملية إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من عام 2023.

وذكرت أنها ستنظر في خيار زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار حقوق أولوية على ضوء نتائج عملية إعادة هيكلة القروض.