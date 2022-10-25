ارتفاع أرباح بنك البلاد الفصلية 20% إلى 540.6 مليون ريال

أعلن بنك البلاد عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مسجلا أرباحا بقيمة 1.542 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، بزيادة نسبتها 23%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، حيث حقق البنك أرباحا بلغت أكثر من 1.258 مليار ريال، فيما بلغت أرباح الربع الثالث من العام الحالي 540.6 مليون ريال، بنمو نسبته 20.2% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، إذ سجل البنك أرباحا بـ449.7 مليون ريال.

وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى، الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 12%، إذ يرجع ذلك إلى الزيادة في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، ودخل العمليات الأخرى، ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح، مشيرا إلى أنه مع ذلك، انخفض دخل وأتعاب العمولات.

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وارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 8%، وذلك نتيجة الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء.

وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، ودخل العمليات الأخرى، ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي المكاسب من الاستثمارات، قابلها انخفاض في دخل وأتعاب العمولات وتوزيعات الأرباح.

بالمقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 11%، وذلك نتيجة الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء.

وقال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 13034.7 مليون ريال، مقابل 11867.6 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، نحو 412 مليون ريال، مقارنة بـ 448.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بنسبة انخفاض 8.1%.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 نحو 132.1 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 142.5 مليون ريال للربع الماضي المنتهي في 30 يونيو 2022، وذلك بنسبة انخفاض 7.3%.

وتم احتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 و30 سبتمبر 2021 بتقسيم صافي دخل الفترة بعد الزكاة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، وهو 996 مليون سهم، لتعكس بأثر رجعي تأثير تغير عدد الأسهم نتيجة لإصدار أسهم المنحة.