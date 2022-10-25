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غوغل (شترستوك)
غوغل (shutterstock)
غوغل

الهند تفرض ثاني غرامة على غوغل في أسبوع واحد

بقيمة 113 مليون دولار

نيودلهي - رويترز
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تم تغريم غوغل التابعة لشركة ألفابيت مبلغ 9.36 مليار روبية هندية (113.04 مليون دولار) اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد أن أنهت الهند تحقيقًا آخر لمكافحة الاحتكار هذا الشهر، أثبت أن شركة التكنولوجيا الأميركية ضالعة في إساءة استغلال مركزها في السوق للترويج لتطبيق المدفوعات الخاص بها ونظام الدفع داخل التطبيق.

ويوم الخميس الماضي، تم تغريم غوغل 162 مليون دولار من قبل لجنة المنافسة الهندية (CCI)، بسبب الممارسات المانعة للمنافسة المتعلقة بنظام أندروبد.

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