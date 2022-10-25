بلومبرغ: إيلون ماسك يبلغ البنوك المقرضة نيته إنجاز شراء تويتر يوم الجمعة
مصادر: البنوك ستقدم 13 مليار دولار كجزء من تمويل الصفقة
تعهد الملياردير الأميركي إيلون ماسك بإغلاق صفقة شراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار بحلول يوم الجمعة القادم، حسبما ذكرت بلومبرغ يوم الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وذكر التقرير أن ماسك قطع على نفسه هذا التعهد في مؤتمر عبر الفيديو مع مصرفيين يساعدون في تمويل الصفقة.
وقالت المصادر إن البنوك، التي ستقدم 13 مليار دولار كجزء من تمويل الصفقة، انتهت من وضع اتفاقية الائتمان النهائية، وهي بصدد توقيع الاتفاق، وهي إحدى الخطوات الأخيرة قبل تحويل الأموال فعليًا إلى إيلون ماسك.
وذكرت بلومبرغ سابقًا أن المقرضين في وول ستريت، بقيادة مورغان ستانلي، كانوا يستعدون بالفعل في الأسابيع الأخيرة لتمويل الصفقة. لكن لا شيء مؤكد على الإطلاق مع إيلون ماسك، الملياردير "الزئبقي" الذي كان يسعى قبل أسابيع فقط للتراجع عن الصفقة.
وتشير هذه التطورات الأخيرة إلى أنه في المراحل الأخيرة من إغلاق الصفقة بحلول الموعد النهائي الصادر عن المحكمة في 28 أكتوبر.
ورفض مورغان ستانلي وتويتر التعليق، بينما لم يرد ممثلو ماسك على الفور على طلب للحصول على تعليق.
-
"تويتر" يغلق حساب طليق كيم كارداشيان.. وإيلون ماسك يتدخليستمر مغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست في إثارة مزيد من الجدل، بدءًا من خلافاته مع زوجته السابقة كيم كارداشيان وعائلتها، حتى زملائه في المجال ... ثقافة وفن
-
ترمب يشكر ماسك.. ويشعل موجة تساؤلات "هل عاد لتويتر"؟كالنار في الهشيم انتشرت خلال الساعات الماضية تغريدة لحساب يحمل اسم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بين المستخدمين على تويتر.فبعد أن غرد الحساب ... سوشيال ميديا
-
إيلون ماسك لتحويل «تويتر» إلى تطبيق... لكل شيء فكرة سيئة!لأن طموحات إيلون ماسك كانت دائماً إما أن «يكبر حجمه أو يعود من حيث أتى»، لم تكن أخبار شرائه شركة «تويتر إنك» بالمفاجأة الكبيرة. ولأن تطلعاته بشأن تلك ... آراء