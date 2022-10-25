سوديك تعرض الاستحواذ على أوراسكوم العقارية المالكة لـ"O West" بـ 2.46 مليار جنيه

تلقت أوراسكوم للتنمية مصر، عرضاً مبدئياً غير ملزم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة بنسبة 85.5% لشركة الدار الإماراتية المطور العقاري الرائد في الإمارات و"القابضة" (ADQ)، للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية، التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، المالكة لمشروع O West والذي يتم تطويره على مساحة 4.2 مليون متر مربع بغرب القاهرة.

وبحسب بيان لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، فإن عرض الشراء غير الملزم يتضمن سعر شراء إرشادي ومبدئي بقيمة 2.46 مليار جنيه مصري لإجمالي 100% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م.

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وذكرت أوراسكوم للتنمية مصر، أن العرض يخضع لاستيفاء العديد من الشروط، بما في ذلك استكمال إجراءات فحص شامل نافٍ للجهالة على الشركة المنوطة بالعرض، وموافقات شركة أوراسكوم للتنمية مصر وموافقات جميع الجهات الحكومية المختصة.

ووافق مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر على أن يتيح لشركة "سوديك" إجراء الدراسات النافية للجهالة المطلوبة بشكل حصرى طبقا لما هو متفق عليه كما فوض إدارة الشركة في التفاوض على الصفقة.

وتم تفويض المجموعة المالية هيرميس من قبل جميع مساهمي شركة أوراسكوم العقارية كمستشار مالي.

وتمتلك أوراسكوم للتنمية مصر 70% من إجمالي رأس مال شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م.