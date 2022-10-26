أرباح "سلوشنز" ترتفع 16.7% إلى 300 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" بنسبة 16.7% في الربع الثالث من 2022، لتصل إلى 300 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 257 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سلوشنز" بنسبة 9.89% مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 273 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن زيادة الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 276 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 240 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 36 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن الزيادة في الإيرادات تعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كل من تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 18.5% والخدمات الرقمية بنسبة 18.2% وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 10.7%، بالإضافة لذلك، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات الأخرى بمبلغ 9 ملايين ريال، وانخفضت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بمبلغ مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "سلوشنز" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 19.2% إلى نحو 856 مليون ريال، مقابل 718 مليون ريال صافي أرباحها في الفترة المماثلة من 2021.