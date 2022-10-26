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هرفي للأغذية
هرفي للأغذية
سوق السعودية

أرباح "هرفي للأغذية" تتراجع بـ65% إلى 20.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2022

بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع التكلفة

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية" بنسبة 65.12% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 20.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 60.06 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني من عام 2022 مقارنة بصافي الربح للربع الثاني من عام 2021 يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 12%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسى الى ارتفاع تكاليف المواد والذي أثر على هوامش الربحية، بالإضافة إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية، على الرغم من زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية وانخفاض مصروف الزكاة.

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وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "هرفي للأغذية" بنسبة 3.71% في الربع الثالث من 2022، مقابل 20.19 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2022.

وانخفض صافي أرباح "هرفي للأغذية" بنسبة 38.02% خلال التسعة أشهر المنهية في 30 سبتمبر 2022، إلى نحو 69.53 مليون ريال، مقابل 112.2 مليون ريال أرباحها في الفترة المقارنة من 2021.

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