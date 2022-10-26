إيرادات "سوديك" تقفز 119% لـ 11.8 مليار جنيه في 9 أشهر

كشفت البيانات المالية المجمعة عن ارتفاع إجمالي المبيعات التي تعاقدت عليها شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

قامت سوديك ببيع 1735 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 11.8 مليار جنيه، بزيادة 119٪ مقارنة بإجمالي المبيعات المتعاقد عليها والتي وصلت إلى 5.39 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

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ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 917 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، وهو ما يمثل 8% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بإلغاءات وصلت نسبتها إلى 16% خلال نفس الفترة من 2021.

وبلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الشهور التسعة الأولى من العام 4.37 مليار جنيه، بمعدل تعثر 6.9%، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 3.64 مليار جنيه، ونسبة تعثر بلغت 8.5% تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2021.

وفق البيانات، بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة ملياري جنيه، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

وبلغت إيرادات النشاط نحو 4.65 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 40% مقارنة بـ 3.31 مليار جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع مجمل الربح بنسبة 40% وهو ما جاء نتيجة لارتفاع إيرادات النشاط، ليسجل 1.48 مليار جنيه وبهامش 32%، مقارنة بمجمل ربح 1.05 مليار جنيه وهامش مجمل ربح نسبته 32% تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2021.

وبلغت أرباح التشغيل خلال الشهور التسعة الأولى من العام نحو 603 مليون جنيه، بهامش أرباح تشغيل بلغت نسبته 13%. يمثل ذلك نمواً في أرباح التشغيل بنسبة 29% عند مقارنتها بأرباح التشغيل التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2021 والتي بلغت 469 مليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل 14%.

وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة نحو 434 مليون جنيه بنسبة نمو 27%، مقارنة بـ 342 مليون جنيه تم تسجيلها خلال الشهور التسعة الأولى من 2021، وبهامش صافي ربح 10%.