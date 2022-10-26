مسؤول كبير في أبل: سنلتزم بقانون الاتحاد الأوروبي الخاص بشاحن آيفون

قال رئيس التسويق في شركة أبل، غريغ جوسوياك، إن صانع آيفون سيحتاج إلى الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي الخاص باعتماد منفذ شحن من نوع USB-C للهواتف.

وأضاف جوسوياك أن الشركة ستمتثل كما تفعل دائماً مع القوانين، لكنه رفض تحديد موعد اعتماد آيفون منفذ الشاحن الجديد ليحل محل النوع الحالي Lightning، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأشار مسؤول أبل إلى أن الشركة والاتحاد الأوروبي كانا على خلاف حول أجهزة الشحن لمدة 10 سنوات، مشيراً إلى طلب سابق للاتحاد الأوروبي من أبل بتبني منفذ Micro-USB.

وأوضح أن لا Lightning - منفذ شحن آيفون الحالي - ولا USB-C الموجود الآن في كل مكان، كان من الممكن اختراعهما إذا حدث هذا التبديل.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير من "بلومبرغ" و"ماك رومر"، وغيرهما أن شركة أبل تخطط لتحويل منفذ شحن آيفون إلى USB-C العام المقبل.

يأتي ذلك، فيما يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2024.

وقد نقلت أبل بالفعل أجهزة Mac والعديد من أجهزة iPad والملحقات إلى USB-C من Lightning وموصلات أخرى.

وخلال كلمته في مؤتمر وول ستريت جورنال، انضم جوسويك إلى مؤسس سناب، إيفان شبيغل، في رفض فكرة أن العالم الافتراضي المعروف باسم ميتافيرس، سيكون مستقبل الحوسبة.

وقال جوسويك إن ميتافيرس هي "كلمة لن أستخدمها أبداً".

جاء ذلك، فيما قام الشريك المؤسس لـ "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، بضخ مليارات الدولارات في هذا الجهد وذهب إلى حد تغيير اسم شركة فيسبوك إلى ميتا بلاتفورمز.