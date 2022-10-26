نجيب ساويرس رئيساً تنفيذياً لـ شركة أوراسكوم للاستثمار مطلع نوفمبر المقبل

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار المصرية على تغيير صفة نجيب أنسي ساويرس من عضو منتدب إلى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لبروصة مصر اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق على قبول استقالة عقيل حامد بشير رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي من رئاسة المجلس مع استمراه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي اعتبارا من مطلع نوفمبر 2022.

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وأضافت أن المجلس وافق على تعيين مروان حسين مديراً تنفيذياً للشركة اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل.

قال نجيب ساويرس، إن أوراسكوم للاستثمار تطلع لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة في قطاعي الطاقة المتجددة وتنمية المقاصد السياحية، وخاصة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بما يحقق تعظيم لقيمة الشركة والعائد على مستثمريها ويفتح أسواقا جديدة للشركة.