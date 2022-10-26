"أم القرى" للعربية: توقيع اتفاقات إنشاء أبراج فندقية باستثمارات 7 مليارات ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار" ياسر أبو عتيق، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض، إن الشركة وقعت اتفاقية لتطوير 7 أبراج فندقية وبرج سكني وعدد 2 مول تجاري ومحطة حافلات.

وكشف أبوعتيق، أن قيمة استثمارات الأبراج تقدر بأكثر من 7 مليارات ريال.

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أضاف أن المشروع يشمل نحو 2800 غرفة فندقية بين مستويات الـ5 و3 نجوم لتوفير خدمة لزوار مكة.

وأشار أن استثمارات مشروع وجهة مسار عند اكتماله ستصل قيمته إلى 100 مليار ريال بحلول 2038، وسيسهم بإضافة نحو 9 مليارات ريال للناتج المحلي لمدينة مكة.