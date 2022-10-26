"عذيب للاتصالات" تتحول للربحية بـ 6.6 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو" إلى الربحية بنحو 6.6 مليون ريال، في الربع الثاني من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 سبتمبر 2022، مقابل خسائر بلغت نحو 9.67 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة للشركة، وخسائر نحو 1.67 مليون ريال في الربع السابق من السنة الحالية.

وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب التحول للربحية على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض مصاريف خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والإدارية والمصاريف التمويلية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.

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وتحولت "عذيب للاتصالات" إلى الربحية بنحو 4.97 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية للشركة المنتهي بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بصافي خسائر نحو 21.8 مليون ريال في الفترة المالية المماثلة من السنة السابقة.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 11.04 مليون ريال تعادل نسبة 12.26% من رأس المال البالغ 90 مليون ريال، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 226.79 مليون ريال.

وبتاريخ 13 أكتوبر 2022، أصدر مجلس الإدارة قرارا بالتمرير بتعديل التوصية بزيادة رأس المال للجمعية العامة غير العادية من خلال طرح أسهم حقوق أولوية من 350 مليون ريال إلى 250 مليون ريال.