"مرسيدس بنز" آخر المغادرين لروسيا.. ستبيع أسهمها لمستثمر محلي

قالت مرسيدس بنز (Mercedes-Benz)، اليوم الأربعاء، إنها ستنسحب من السوق الروسية وتبيع حصصاً في شركات خدمات صناعية ومالية تابعة لها إلى مستثمر محلي، لتصبح أحدث شركة سيارات تخرج من البلاد.

تكبدت شركة نيسان اليابانية هذا الشهر خسارة قدرها 687 مليون دولار مع تسليم أعمالها في روسيا إلى كيان مملوك للدولة مقابل يورو واحد، في خطوة مماثلة لما قامت به "رينو" التي باعت حصتها الأكبر في Avtovaz الروسية مقابل روبل واحد.

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وقالت شركة "مرسيدس بنز روسيا"، إن الأسهم في الفروع المحلية ستباع إلى سلسلة تجارة السيارات Avtodom.

وقال المدير المالي لشركة مرسيدس، هارالد فيلهلم، أثناء تقديمه نتائج الربع الثالث، إن الصفقة لم يكن من المتوقع أن تؤدي إلى أي آثار مهمة أخرى عندما يتعلق الأمر بربحية المجموعة ومركزها المالي، بما يتجاوز تلك التي تم الإبلاغ عنها في الأرباع السابقة.

وأضاف أن "الإنجاز النهائي للصفقة يخضع لموافقة الهيئة وتنفيذ الشروط المتفق عليها تعاقدياً".

تضمنت صفقات كل من نيسان ورينو بند إعادة شراء خلال مدة ست سنوات. ونقلت صحيفة فيدوموستي الروسية عن مصدر قوله إن صفقة مرسيدس قد تتضمن بنداً مماثلاً.

وقال متحدث باسم مرسيدس، إن حصة الشركة البالغة 15٪ في شركة Kamaz لصناعة الشاحنات الروسية، لن تتأثر بالصفقة المقصودة ويجب نقلها إلى Daimler Truck هذا العام كما هو مخطط.

وذكرت Avtodom أنها ستختار شريكًا تقنيًا لمواصلة تشغيل مرافق الإنتاج في منطقة Esipovo الصناعية شمال غرب موسكو، حيث يوجد مصنع إنتاج لشركة مرسيدس بنز.

يذكر أن مرسيدس علقت التصنيع في روسيا في أوائل مارس. وقال اتحاد الشركات الأوروبية (AEB) إن 9558 سيارة مرسيدس تم بيعها في روسيا من يناير إلى سبتمبر، بانخفاض 72.8٪ عن العام السابق.