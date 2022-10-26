"ينساب" تتحول للخسارة بـ 61 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" إلى الخسارة في الربع الثالث من 2022، بقيمة 61 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة بنحو 179.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، و288.5 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2022.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب صافي الخسارة يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع الأولية لجميع المنتجات نتيجة إلى التغيرات في سعر السوق وارتفاع تكلفة الشحن إضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة.

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تراجعت قيمة مبيعات "ينساب" بنسبة 10.35% في الربع الثالث من 2022 إلى نحو 1.59 مليار ريال مقابل 1.78 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، انخفض صافي أرباح "ينساب" بنسبة 57.3% إلى نحو 510.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 1.2 مليار ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.