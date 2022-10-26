اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق السعودية

"ينساب" تتحول للخسارة بـ 61 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع الأولية لجميع المنتجات نتيجة إلى التغيرات في سعر السوق وارتفاع تكلفة الشحن

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تحولت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" إلى الخسارة في الربع الثالث من 2022، بقيمة 61 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة بنحو 179.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، و288.5 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2022.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب صافي الخسارة يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع الأولية لجميع المنتجات نتيجة إلى التغيرات في سعر السوق وارتفاع تكلفة الشحن إضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة.

تراجعت قيمة مبيعات "ينساب" بنسبة 10.35% في الربع الثالث من 2022 إلى نحو 1.59 مليار ريال مقابل 1.78 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، انخفض صافي أرباح "ينساب" بنسبة 57.3% إلى نحو 510.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 1.2 مليار ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تراهن على مجموعة فاغنر للسيطرة على باخموت الاستراتيجية روسيا تراهن على مجموعة فاغنر للسيطرة على باخموت الاستراتيجية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط