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المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

3 عوامل تهبط بأرباح "المتقدمة" الفصلية 88% إلى 27 مليون ريال

رغم ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 4%

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" بنسبة 87.6% في الربع الثالث من 2022 إلى 27 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 218 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وبالمثل تراجع صافي أرباح "المتقدمة" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 75.45% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 110 ملايين ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن انخفاض الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى 3 عوامل هي انخفاض أسعار المبيعات بنسبة 22%، وارتفاع حصة الخسائر من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد في كوريا الجنوبية بمبلغ 25 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البروبان بنسبة 6%.

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وأضافت أن الانخفاض في صافي الربح جاء رغم ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 4%، وانخفاض سعر البروبيلين المشترى بنسبة 5%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، انخفض صافي ربح "المتقدمة" بنسبة 53.98% إلى نحو 301 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 654 مليون ريال أرباحها في الفترة المماثلة من 2021.

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