انخفاض أرباح "أملاك" في الربع الثالث 15% إلى 25 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك"، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 15.07% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 25.05 مليون ريال، مقارنة بنحو 29.49 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "أملاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، تعود بشكل رئيسي إلى زيادة في تكاليف التمويل، وزيادة في مخصص الانخفاض في قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة وقابل ذلك جزئيا، بالإضافة إلى زيادة في الدخل من بيع محفظة ذمم مديني عقود إجارة و إعادة تقييم حقوق الخدمات.

مادة اعلانية

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أملاك" بنسبة 12.28% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 28.56 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وانخفض صافي أرباح "أملاك العالمية" بنسبة 2.63% خلال التسعة أشهر المنهية في 30 سبتمبر 2022، إلى نحو 80.7 مليون ريال، مقابل 82.9 مليون ريال أرباحها في الفترة المقارنة من 2021.