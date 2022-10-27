أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع 100.5% إلى 550 مليون ريال بالربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية للبنك السعودي للاستثمار "استثمار"، ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 100.5% في الربع الثالث من 2022، إلى 550 مليون ريال، مقارنة بنحو 274.3 مليون ريال صافي الربح في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 71.5% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 320.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، جاء نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، والانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

وأضاف البنك أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 26.2% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، وأرباح تحويل عملات أجنبية، قابله انخفاض في مكاسب من استبعاد سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل أتعاب خدمات بنكية.

وأوضح البنك السعودي للاستثمار، أن إجمالي مصاريف العمليات انخفض بنسبة 39.1% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، قابله ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022، ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 49.25% إلى نحو 1.16 مليار ريال، مقابل 775.6 مليون ريال صافي الربح في الفترة المماثلة من 2021.