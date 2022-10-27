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سوق السعودية

أرباح "بدجت السعودية" ترتفع 28% إلى 64.2 مليون ريال في الربع الثالث

بدعم من تحسن نسبة الإشغال للتأجير قصير الأجل وكذلك النمو في عقود الايجار طويل الأجل

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 28.04% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 64.17 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 50.12 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت "بدجت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى تحسن نسبة الإشغال للتأجير قصير الأجل وكذلك النمو في عقود الايجار طويل الأجل والطلب الثابت في بيع السيارات المستعملة.

وارتفعت أرباح "بدجت السعودية" بنسبة 2.7% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 62.48 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي ربح "بدجت السعودية" بنسبة 11.5% إلى نحو 186.92 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 167.6 مليون ريال صافي الربح في التسعة أشهر الأولى من 2021.

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