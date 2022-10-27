أكوا باور تعلن الإغلاق المالي لمشروع "الشعيبة 3" بتكلفة 821 مليون دولار

أعلنت شركة "أكوا باور" عن الإغلاق المالي لمشروع الشعيبة 3 المستقل لإنتاج المياه بتكلفة استثمارية 821 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المشروع عبارة عن مشروع مشترك بين "أكوا باور" بنسبة 68% وشركة الماء والكهرباء القابضة "بديل".

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وأضافت أن المشروع يتضمن التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع والنقل والبناء والتشييد والتركيب والتأمين والملكية وتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه لمشروع الشعيبة 3 المستقل لإنتاج المياه ("المشروع")، بموجب عقد شراء مدته 25 عامًا مع الشركة السعودية لشراكات المياه.

وأوضحت أن الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية البالغة 632 مليون دولار والتي تم ترتيبها على أساس تمويل المشروع بدون حق الرجوع من مجموعة من الممولين تتكون من بنك ستاندرد تشارترد، إم يو إف جي، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الاهلي السعودي، بنك الصين، بنك الصين للتجارة والصناعة، البنك السعودي للاستثمار، بنك التنمية الكوري وبنك وربة، كما حصل المشروع على تسهيلات قرض مرحلي بقيمة 189 مليون دولار من بنك ساب وبنك الرياض.

وتابع :"أكملت شركة أكوا باور الإغلاق المالي لمشروع الشعيبة الثالثة لإنتاج الماء والكهرباء المستقل لإعادة تمويل التسهيلات الرئيسية الحالية المقومة بالدولار الأميركي والريال السعودي، والتي سيتم استخدامها من قبل شركة الشعيبة للماء والكهرباء لالتزامات مالية متنوعة بما في ذلك السداد المسبق لديونها الرئيسية الحالية وتغطية نفقات التمويل ولأغراض ضريبية. تمتلك شركة أكوا باور 30% من شركة الشعيبة للماء والكهرباء".

وأشارت إلى أن شركة الشعيبة للماء والكهرباء نجحت في استبدال فئتي الدولار الأميركي والريال السعودي من الديون الرئيسية القائمة (415 مليون دولار أميركي) و (285 مليون ريال سعودي) بتسهيلات بقيمة 420 مليون دولار أميركي و 285 مليون ريال سعودي، يتم سدادها بشكل نصف سنوي مع سداد القسط النهائي في يناير 2026.

كان الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية البالغة 497 مليون دولار أميركي والمرتب على أساس تمويل المشروع بدون حق الرجوع من الممولين يضم سوسيتيه جنرال، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك أبوظبي التجاري.

وكذلك، تم الحصول على تسهيلات خاصة بقيمة 69 مليون دولار أميركي تم جمعه للأغراض الضريبية، ويتم سداده بشكل نصف سنوي مع أول دفعة مستحقة في يناير 2025 والسداد النهائي في يوليو 2029، تم تمويله من بنك سوسيتيه جنرال ومصرف الراجحي وبنك أبوظبي التجاري.

وتعمل شركة الشعيبة للماء والكهرباء أيضًا على استبدال تسهيلات الديون الثانوية الحالية (112 مليون دولار أميركي) بتسهيلات للديون الثانوية بقيمة 230 مليون دولار أميركي بنسبة فائدة افضل، يتم سداده نصف سنوي مع سداد القسط النهائي في يناير 2026.

وكشفت الشركة عن أن التسهيلات التمويلية الجديدة ستعمل على تحسين هيكلة مشروع الشعيبة الثالثة لإنتاج الماء والكهرباء المستقل.