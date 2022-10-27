سوق أبوظبي
ارتفاع الأرباح الفصلية لشركة الدار العقارية 17% إلى 555 مليون درهم
مدعومة بزيادة الإيرادات بـ30%
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الدار العقارية بـ17 إلى إلى 555 مليون درهم.
وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من الزيادة في الإيرادات بـ30% لتصل إلى 2.7 مليار درهم.
مادة اعلانية
وسجلت الشركة ارتفاعا بثلاثة أضعاف في مصاريف التسويق والبيع.
وذكرت الشركة أنها حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مبيعات قياسية بـ9.3 مليار درهم.
اقرأ أيضاً
-
أرباح "الإمارات دبي الوطني" الفصلية تقفز 50% إلى 3.7 مليار درهمبدعم من ارتفاع صافي دخل الفائدة ودخل التمويل الإسلامي شركات
-
الوكالة الدولية للطاقة تحذر من كارثة بيئية في 2025توقّعت الوكالة الدولية للطاقة، الخميس، أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذروتها عام 2025، بسبب خصوصًا "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة ... علم
-
أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع 100.5% إلى 550 مليون ريال بالربع الثالثويربح 1.16 مليار ريال في 9 أشهر من 2022 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية