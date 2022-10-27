ارتفاع الأرباح الفصلية لشركة الدار العقارية 17% إلى 555 مليون درهم

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من كارثة بيئية في 2025

توقّعت الوكالة الدولية للطاقة، الخميس، أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذروتها عام 2025، بسبب خصوصًا "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة ...