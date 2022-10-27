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سوق أبوظبي

ارتفاع الأرباح الفصلية لشركة الدار العقارية 17% إلى 555 مليون درهم

مدعومة بزيادة الإيرادات بـ30%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الدار العقارية بـ17 إلى إلى 555 مليون درهم.

وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من الزيادة في الإيرادات بـ30% لتصل إلى 2.7 مليار درهم.

وسجلت الشركة ارتفاعا بثلاثة أضعاف في مصاريف التسويق والبيع.

وذكرت الشركة أنها حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مبيعات قياسية بـ9.3 مليار درهم.

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