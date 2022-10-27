الأرباح الفصلية لـ"أسمنت العربية" ترتفع 56.5% إلى نحو 59 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة الأسمنت العربية بنسبة 56.5% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 59 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 37.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت شركة "أسمنت العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع متوسط سعر البيع في الشركة الأم وارتفاع كمية وقيمة مبيعات الشركة التابعة في الأردن وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة على الرغم من انخفاض كمية المبيعات في الشركة الأم نتيجة انخفاض مبيعات التصدير.

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وارتفع صافي أرباح الأسمنت العربية بنسبة 31.1% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 18.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي ربح "أسمنت العربية" بنسبة 5.57% إلى نحو 145.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 138.2 مليون ريال صافي أرباحها في الفترة المماثلة من 2021.