البنك الأهلي السعودي يلتزم باستثمار 5.7 مليار ريال في "كريدي سويس"

أعلن البنك الأهلي السعودي عن مشاركته في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدي سويس، وعن عزمه لبحث فرص شراكات استراتيجية مع المجموعة.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه من خلال المساهمة في زيادة رأس المال، التزم باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (نحو 5.7 مليار ريال) في المجموعة ليصبح مساهماً كحد أقصى بما نسبته 9.9% من خلال المشاركة في الطرح الخاص لأسهم عادية من قبل مجموعة كريدي سويس (الطرح الخاص).

مادة اعلانية

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الطرح الخاص وبصفة البنك الأهلي السعودي مساهما في المجموعة، يمكن الاكتتاب في جميع حقوق الأولوية المطروحة من قبل المجموعة (طرح الحقوق).

وأشار البنك إلى أن زيادة رأس المال تخضع للشروط والأحكام ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة كريدي سويس على زيادة رأس المال.

وذكر أنه قد يشارك أيضا في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدي سويس مستقبلاً، والتي تهدف إلى إنشاء بنك استثماري مستقل يركز على أنشطة الاستشارات وأسواق المال.

وأوضح أن هدف المجموعة من زيادة رأس مالها يكمن في المساهمة في النمو والتحول المستقبلي لأعمالها.

وبعد زيادة رأس المال، يعتزم البنك بحث فرص الشراكات الاستراتيجية في الأعمال والمناطق الجغرافية التكميلية.

وبيّن البنك أنه يهدف من هذا الاستثمار والشراكة الاستراتيجية إلى تطوير أعماله في إدارة الأصول وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية في السعودية والمنطقة، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والقدرات لعملائه وتلبية احتياجاتهم المالية.

ولفت إلى أنه سيتم نشر المزيد من الإعلانات عند الحاجة وكما هو مطلوب بموجب اللوائح والأنظمة المعمول بها.