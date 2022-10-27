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البنك الأهلي المصري وبنك مصر
البنك الأهلي المصري وبنك مصر
اقتصاد مصر

البنك الأهلي المصري وبنك مصر يصدران شهادات استثمار بعائد 17.25%

قررا زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية لتصبح بعائد 16% سنوياً بدلاً من 14%

القاهرة - خالد حسني
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بعد دقائق من إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ نحو 17.25%، ويصرف العائد سنوياً.

كما قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلا من 14% اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

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أيضاً، أصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.5% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.

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وفي السياق ذاته، ؜ قرر بنك مصر إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ نحو 17.25%؜، ويصرف العائد سنويا. كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلا من 14%، اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

وفي مارس الماضي، وعقب الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري، قررت بنوك الأهلي ومصر، إصدار شهادات استثمار بعائد سنوي يبلغ 18%، وذلك في إطار تقليص حجم السيولة المتاحة في السوق المصري، لوقف موجة التضخم التي تشهدها البلاد.

وحققت شهادات الـ18% المستهدف منها بمبلغ حوالي 755 مليار جنيه لدى البنكين، حيث بلغت حصيلة شهادة الـ18%؜ مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي المصري و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ صدورها في 21 مارس حتى نهاية عمل يوم 30 مايو الماضي.

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