خلل جديد في تسلا.. استدعاء 24 ألف سيارة

قالت شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، اليوم الخميس، إنها استدعت 24064 سيارة أميركية الصنع من طراز 3 (2017-2022)، بسبب مشكلة في حزام المقعد.

وذكرت شركة السيارات الكهربائية ومقرها أوستن، أن مشبك حزام المقعد الأيسر ومثبت حزام المقعد الأوسط، للصف الثاني، ربما تمت إعادة تجميعهما بشكل غير صحيح أثناء خدمة السيارة.

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قبل نحو شهر، استدعت شركة تسلا ما يقرب من 1.1 مليون سيارة في أميركا، بسبب خلل في نظام انعكاس النافذة التلقائي، الذي قد لا يتفاعل بشكل صحيح بعد اكتشاف عائق، مما يزيد من مخاطر الإصابة.

وأكدت تسلا أنه ابتداءً من 13 سبتمبر، تلقت المركبات قيد الإنتاج وفي مرحلة ما قبل التسليم تحديثًا للبرامج يحدد تشغيل النوافذ التي تعمل بالطاقة وفقًا للمتطلبات.

من ناحية أخرى، يحقق المدعون الأميركيون، في ما إذا كانت شركة تسلا قد قدمت ادعاءات "مضللة" حول قدرات نظام مساعدة السائق الآلي، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن مصدر مطلع على الأمر.

ويحقق مكتبا وزارة العدل في واشنطن وسان فرانسيسكو في تصريحات صادرة عن شركة السيارات الكهربائية ومديريها التنفيذيين، حول قدرة سيارات تسلا على قيادة نفسها، بحسب ما قاله المصدر.

وامتنعت وزارة العدل الأميركية عن التعليق ولم يرد ممثلو تسلا على الفور على طلبات للتعليق أرسلتها "بلومبرغ" حول التحقيق الذي أوردت أنباءه وكالة "رويترز" لأول مرة.