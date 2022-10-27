سامسونغ تعين الملياردير جاي لي رئيساً لمجلس الإدارة.. وتكشف عن مبيعات قياسية

كشفت شركة سامسونغ، اليوم الخميس، عن تعيين الملياردير جاي واي لي، قائدها الفعلي منذ فترة طويلة، كرئيس لمجلس الإدراة.

وكان لي شغل في وقت سابق منصب نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة الأكثر قيمة والأكثر شهرة في كوريا الجنوبية.

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وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في بيان، إن مجلس إدارة سامسونغ، الذي وافق على التغيير، "أشار إلى بيئة الأعمال العالمية الحالية غير المؤكدة والحاجة الملحة لمساءلة أقوى واستقرار للأعمال".

يأتي ذلك بعد أشهر فقط من العفو عن لي، سليل إحدى أقوى العائلات في كوريا الجنوبية، عن جرائم تشمل الاختلاس والرشوة، وفقاً لما ذكرته "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي أغسطس، تم إعفاء لي شخصياً من قبل رئيس الدولة لارتكابه مخالفات، حيث استشهد المسؤولون بأزمة اقتصادية تتطلب اهتمام كبار رجال الأعمال فيها.

وأنهى العفو حظراً دام 5 سنوات على لي لاعتلاء منصب رسمي في سامسونغ.

وتم وضع الملياردير مرتين إلى السجن، لكنه خرج مع الإفراج المشروط منذ العام الماضي.

ويعمل لي، كرئيس فعلي لشركة سامسونغ منذ عام 2014، عندما دخل والده في غيبوبة بعد إصابته بنوبة قلبية، والذي توفي في عام 2020.

وهذا الأسبوع، احتفل لي الأصغر بالذكرى السنوية الثانية لوفاة والده، وتعهد في اجتماع للموظفين يوم الثلاثاء "بالحفاظ على إرثه".

وأطلقت سامسونغ حملة طموحة في مايو، والتي ستشهد ضخ المجموعة العملاقة أكثر من 350 مليار دولار في أعمالها، وخلق 80 ألف وظيفة جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تكون معظم الوظائف في كوريا الجنوبية.

وستوجه الأموال بشكل أساسي إلى شركات مثل صناعة الرقائق والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

إلى ذلك، أعلنت سامسونغ، اليوم الخميس، عن انخفاض بنسبة 31% في أرباحها التشغيلية، مسجلة ما يقرب من 10.9 تريليون وون كوري (7.6 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 15.8 تريليون وون (11.1 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي عرض للأرباح، حذرت الشركة من أن "ضعف الطلب على الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون" يضر بأرباحها.

وقالت إنه بينما تتوقع الشركة "أن يتعافى الطلب جزئياً في عام 2023"، فمن المرجح أن يستمر الضغط الاقتصادي العالمي في التأثير على أدائها.

ومع ذلك، حققت المجموعة مبيعات قياسية، موضحة أن الإيرادات وصلت إلى 76.8 تريليون وون (ما يقرب من 54 مليار دولار) في الربع الثالث، على الرغم من "بيئة الأعمال الصعبة".

وأضافت إنها ما زالت تتوقع أن تتجاوز إيراداتها للعام بأكمله إيرادات عام 2021.

وارتفعت أسهم سامسونغ بنسبة 1% تقريباً في سيول يوم الخميس بعد الإعلان عن نتائجها المالية.