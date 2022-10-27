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شركة توتال إنرجيز (رويترز)
شركة توتال إنرجيز (رويترز)
طاقة

مبيعات الغاز لأوروبا تدر أرباحاً قياسية لـ "توتال إنرجيز"

أوروبا اشترت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لملء المخزونات قبل الشتاء

دبي - العربية.نت
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تضاعفت أرباح شركة توتال إنرجيز (TotalEnergies) في الربع الثالث من العام الحالي، لتسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 9.9 مليار دولار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 9.4 مليار دولار.

يأتي ذلك على خلفية شراء أوروبا لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي لملء المخزونات قبل الشتاء.

وقد جنبت الشركة 3.1 مليار دولار إثر التأثير المحتمل للعقوبات الدولية على قيمة حصتها في شركة Novatek الروسية للغاز.

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