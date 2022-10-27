نمو أرباح الاتصالات السعودية في الربع الثالث 21% لـ3.54 مليار ريال

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، الفصلية بنسبة طفيفة في الربع الثالث من 2022، بلغت 21.1% إلى 3.54 مليار ريال، مقابل 2.92 مليار ريال في الربع المقارن من 2021.

وقالت "إس تي سي"، في بيان نشر على موقع "تداول السعودية" إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 732 مليون ريال سعودي والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 939 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1.08 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1.67 مليار ريال.

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وارتفعت الأرباح المحقق في الربع الثالث من 2022 بنسبة 24.81%، مقارنة بالأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 2.83 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، حققت "إس تي سي" أرباحا بلغت 9.41 مليار ريال، مقابل 8.69 مليار ريال، بنمو 8.22%.

وفي بيان منفصل، أعلنت "اس تي سي" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2022م، بقيمة إجمالية 1.99 مليار ريال بواقع 0.40 ريال للسهم.

وأوضحت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 08-4-1444هـ الموافق 02-11-2022م، والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع سيكون يوم الثلاثاء 28-4-1444هـ الموافق 22-11-2022م.