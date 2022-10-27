هل تراجع إيلون ماسك عن قرار تسريح 75% من موظفي تويتر؟

أخبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، موظفي شركة تويتر يوم الأربعاء، أنه لا يخطط لخفض 75% من الموظفين بعد تنفيذ صفقة الاستحواذ المخططة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر، إن ماسك، الذي يخطط لإنهاء صفقته البالغة قيمتها 44 مليار دولار لشراء تويتر يوم الجمعة، نفى الرقم المذكور سابقاً في خطاب موجه للموظفين في مكتب الشركة في سان فرانسيسكو.

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ولا يزال من المتوقع أن يقوم الملياردير بخفض عدد الموظفين كجزء من عملية الاستحواذ، مما يسبب القلق بين العمال.

وفي وقت سابق يوم الخميس، نشر ماسك مقطع فيديو لنفسه وهو يمشي إلى المكاتب وهو يحمل حوض مطبخ.

وقام بتغيير وصف ملفه الشخصي على تويتر ليقرأ "Chief Twit"، أو "رئيس تويتر".

وكان ماسك تعهد الثلاثاء، بإغلاق صفقة شراء تويتر، حسب ما ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وذكر التقرير أن ماسك قطع على نفسه هذا التعهد في مؤتمر عبر الفيديو مع مصرفيين يساعدون في تمويل الصفقة.

وقالت المصادر إن البنوك التي ستقدم 13 مليار دولار كجزء من تمويل الصفقة، انتهت من وضع اتفاقية الائتمان النهائية، وهي بصدد توقيع الاتفاق، وهي إحدى الخطوات الأخيرة قبل تحويل الأموال فعليًا إلى إيلون ماسك.

وذكرت "بلومبرغ" سابقًا أن المقرضين في وول ستريت، بقيادة مورغان ستانلي، كانوا يستعدون بالفعل في الأسابيع الأخيرة لتمويل الصفقة، لكن لا شيء مؤكدا على الإطلاق مع إيلون ماسك، الملياردير "الزئبقي" الذي كان يسعى قبل أسابيع فقط للتراجع عن الصفقة.