بنوك الإمارات
أرباح "الإمارات دبي الوطني" الفصلية تقفز 50% إلى 3.7 مليار درهم
بدعم من ارتفاع صافي دخل الفائدة ودخل التمويل الإسلامي
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قفزت الأرباح الفصلية لبنك الإمارات دبي الوطني، 50% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي لتسجل 3.7 مليار درهم.
وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من ارتفاع صافي دخل الفائدة ودخل التمويل الإسلامي بـ36% إلى 6 مليارات درهم، على الرغم من ارتفاع المخصصات الفصلية بـ24%.
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وتخطت أرباح البنك للأشهر التسعة الأولى من العام، مجمل أرباح البنك للعام الماضي بأكمله لتتجاوز 9 مليارات درهم.
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