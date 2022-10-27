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بنوك الإمارات

أرباح "الإمارات دبي الوطني" الفصلية تقفز 50% إلى 3.7 مليار درهم

بدعم من ارتفاع صافي دخل الفائدة ودخل التمويل الإسلامي

دبي - العربية.نت
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قفزت الأرباح الفصلية لبنك الإمارات دبي الوطني، 50% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي لتسجل 3.7 مليار درهم.

وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من ارتفاع صافي دخل الفائدة ودخل التمويل الإسلامي بـ36% إلى 6 مليارات درهم، على الرغم من ارتفاع المخصصات الفصلية بـ24%.

وتخطت أرباح البنك للأشهر التسعة الأولى من العام، مجمل أرباح البنك للعام الماضي بأكمله لتتجاوز 9 مليارات درهم.

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