"ساسكو" تربح 23.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2022 بزيادة 106%

ارتفع صافي ربح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" بنسبة 106.4% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 23.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 11.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي ربح "ساسكو" بنسبة 20.7% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 29.68 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

مادة اعلانية

وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 96% بسبب الاستحواذ على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة وارتفاع كمية المبيعات مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح والدخل من العمليات الرئيسية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق وتكاليف التمويل وارتفاع مصروف الزكاة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "ساسكو" بنسبة 72.5% إلى 61.24 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح 35.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.